José Eduardo dos Santos ficará para sempre associado à corrupção no país, diz Agualusa

O escritor angolano José Eduardo Agualusa disse esta sexta-feira que o nome do antigo presidente de Angola vai ficar para sempre associado à corrupção no país. Mas admite que é preciso também reconhecer-lhe mérito.

"Ele teve um papel importante logo nos primeiros anos em que tomou o poder, após a morte do presidente Agostinho Neto, ao libertar os presos políticos, quase todos, na altura, ao acabar com a pena de morte, ao acabar com as grandes matanças iniciadas pelo presidente Agostinho Neto, imediatamente após a independência. Então, isso é um legado positivo, sem dúvida alguma", começou por dizer