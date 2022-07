Partido Trabalhista vai apresentar uma moção de censura ao Governo de Boris Johnson

O principal partido da oposição no Reino Unido vai apresentar uma moção de censura ao Governo do primeiro-ministro Boris Johnson. A votação está prevista para esta quarta-feira, segundo avançou à agência Reuters uma fonte do Partido Trabalhista.

Na moção de censura todos os deputados podem votar sobre se o Governo deve continuar em funções. Se o resultado for negativo, poderá ser desencadeada uma eleição nacional.

No entanto, esta votação dificilmente será bem sucedida. Com o Partido Conservador atrás nas sondagens e com as eleições para a liderança do partido em curso, não se espera que os deputados do partido no poder decidam apoiar a moção.

Johnson disse na semana passada que deixaria o cargo depois de mais de 50 ministros e assessores do governo terem renunciado em protesto contra a sua liderança, mas permanecerá como líder até que o seu substituto seja eleito no início de setembro.