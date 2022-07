Rio de Janeiro: polícia mata seis suspeitos de tiroteio

A polícia brasileira anunciou esta terça-feira que matou pelo menos seis homens armados no Rio de Janeiro em reação a um alegado tiroteio numa avenida na zona norte da cidade, perto da estação ferroviária de Manguinhos.

Segundo o portal de notícias G1, dois suspeitos de envolvimento em tráfico foram presos em flagrante na ação.

Conforme detalhado pelas autoridades estaduais, polícias civis do Esquadrão Antibomba foram alvejados quando circulavam numa viatura em direção da Cidade da Polícia, zona em que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro mantém prédios e delegacias especializadas.

Após uma chamada de emergência dos agentes, membros da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) compareceram ao local onde ocorreu uma intensa troca de tiros com os agressores, registando-se a morte de seis suspeitos.

Devido ao incidente, comboios urbanos da empresa operadora do serviço suburbano do Rio de Janeiro, a Supervia, chegaram a estar suspensos, mas voltaram depois a circular.