Telescópio James Webb: a máquina do tempo que quer contar a história do universo

O telescópio James Webb é simplesmente o mais poderoso instrumento de observação do espaço, e tem claramente o poder de transformar o nosso conhecimento do Universo. Uma das suas características é permitir não apenas uma fotografia mas reconstituir filmes do que se passa – seja choques de galáxias ou a formação de planetas.

É uma máquina do tempo para observar os mais de 13 mil milhões de anos do nosso universo. Foi lançado em 2021 para o ponto Lagrange, uma órbita solar a cerca de 1,5 milhões de quilómetros da Terra. A sua forma peculiar foi criada para captar sobretudo infravermelhos – luz invisível aos nossos olhos, mas que permite estudar o sistema solar, as galáxias formadas no início do universo ou os planetas fora do sistema solar.

James Webb foi um administrador da NASA nos anos 60. O telescópio com o seu nome é obra conjunta da Agência americana, da Agência Espacial Europeia e da Agência Espacial do Canadá. Depois de muitas peripécias o custo total do projeto está estimado em 9,6 mil milhões de euros.