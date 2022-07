Angola contactou o Governo espanhol sobre a traslação do corpo de José Eduardo dos Santos

O Governo espanhol confirma ter sido contactado pelas autoridades angolanas a propósito do processo de traslação do corpo de José Eduardo dos Santos. O processo é complexo e, segundo alguns especialistas, pode demorar meses a ser resolvido.

Em rutura com as filhas mais velhas, a delegação angolana fez as malas e abandonou o hotel em Barcelona onde passou a última semana.

O Governo espanhol diz estar disponível para “facilitar qualquer trâmite que seja eventualmente necessário”.

Segundo a SIC apurou, em Luanda, o Executivo de João Lourenço chamou esta semana o embaixador espanhol para uma reunião. As filhas mais velhas de José Eduardo dos Santos desvalorizam os avanços diplomáticos.

Os dados preliminares da autopsia não detetaram sinais de envenenamento. Indicam apenas uma insuficiência cardíaca e uma grande infeção pulmonar. O processo é complexo e pode ainda estar longe do fim.