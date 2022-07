Dos nevões e trovoadas às temperaturas elevadas e incêndios: como está o clima pelo mundo

Foram resgatadas as últimas de centenas de pessoas que ficaram retidas na fronteira entre a Argentina e Chile devido a um forte nevão. Já a norte do equador, o calor atinge vários continentes. As elevadas temperaturas e a baixa humidade continuam a dificultar a batalha dos bombeiros numa dos parques naturais mais importantes dos Estados Unidos.

Na Califórnia, centenas de bombeiros continuam a tentar controlar o fogo no Parque Yosemeti, em particular a floresta de sequoias gigantes, árvores que podem atingir 80 metros de altura e ultrapassar os 3 mil anos. Estão entre as espécies mais resistentes ao fogo, mas em 2020, desaparecerem 14% das sequoias no mundo.

A origem deste incêndio, que teve início há quase uma semana, ainda está por apurar, mas no outro extremo do país há ignições que não deixam dúvidas.

Os relâmpagos gerados pelas tempestades que deixaram a capital dos Estados Unidos sob alerta proporcionaram imagens extraordinárias durante o por do sol. A trovoada originou incêndios e provocou danos em viaturas e edifícios, no estado vizinho do Maryland.

Na China, uma onda de calor extremo levou as autoridades de cerca de 70 cidades a emitir alertas vermelhos.

Em Xangai, os habitantes, mais de 26 milhões, foram sujeitos a confinamentos rigorosos por causa da covid e enfrentam agora temperaturas a rondar os 40 graus.

Inverno

Em absoluto contraste, no hemisfério sul, o Inverno instalou-se em força.

Cerca de 400 pessoas que tinham ficado retidas na cordilheira dos Andes, na sequência dos intensos nevões que atingem a Argentina e o Chile, foram finalmente resgatadas.

Centenas de viaturas, algumas com crianças, ficaram presas dentro da montanha.

Cerca de 100 turistas ficaram igualmente retidos, devido à acumulação de neve, numa estância de ski.