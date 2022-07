Presidente Biden inicia primeira viagem ao Médio Oriente

O Presidente dos EUA inicia esta quarta-feira uma visita ao Médio Oriente, com Jerusalém como primeira paragem.

Em Jerusalém, Joe Biden irá visitar um memorial e um museu do holocausto.

Israel está atualmente a tentar convencer os aliados ocidentais, incluindo EUA e França, a não se comprometerem a uma renovação do acordo que enquadra o programa nuclear do Irão, do qual a administração Trump se retirou em 2018.

No dia seguinte vai encontrar-se com os líderes israelitas e está prevista uma reunião com o antigo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

Na sexta-feira viaja até à Cisjordânia para um encontro com o líder da autoridade palestiniana.

O secretário de Estado norte-americano acompanha Joe Biden na primeira viagem ao Médio Oriente desde que tomou posse.

A viagem decorrerá entre 13 e 16 de julho, com viagem para a Arábia Saudita, onde participará numa cimeira de chefes de Estado do Conselho de Cooperação do Golfo, com Egito, Jordânia e Iraque.

Em discussões estará o aumento da produção do petróleo, o cessar-fogo no Iémen e a limitação da influência do Irão no Médio Oriente e da China, no panorama global.

Para a semana, o Presidente Putin tem um encontro marcado com os Presidentes turco e iraniano, na Turquia.