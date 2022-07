Starbucks vais encerrar 16 lojas nos EUA devido a problemas de segurança

A Starbucks vai encerrar 16 lojas nos Estados Unidos, devido a repetidos problemas de segurança, incluindo o uso de drogas e outros comportamentos perturbadores que ameaçam os funcionários, divulgou esta terça-feira a multinacional norte-americana de café.

A gigante do café vai fechar seis lojas em Seattle, cidade onde a empresa está sediada, seis em Los Angeles, duas em Portland e Oregon e uma em Filadélfia e outra em Washington.

A empresa adiantou que os funcionários destas lojas terão a oportunidade de se transferirem para outros estabelecimentos.

Os encerramentos fazem parte de um esforço maior para responder às preocupações dos funcionários e garantir que as lojas sejam seguras e acolhedoras.

Trabalhadores criticam decisão da Starbucks

Numa carta dirigida aos empregados, os vice-presidentes seniores de operações da Starbucks, Debbie Stroud e Denise Nelson, referiram que as lojas da empresa não estão imunes a problemas como o aumento do uso de drogas e uma crescente crise de saúde mental.

"Sabemos que estes desafios podem, às vezes, ocorrer também nas nossas lojas. Lemos todos os relatórios de incidentes arquivados, e são muitos", escreveram Stroud e Nelson.

Mas a empresa também enfrentou críticas de alguns trabalhadores, que disseram que não foram consultados ou receberam outras opções para além do encerramento.

"Achamos que não é justo que não tenhamos permissão para fazer parte desta decisão sobre as nossas condições de trabalho, nem que a Starbucks afirme que não poderia fornecer uma experiência segura para o nosso local de trabalho", defendeu Mari Cosgrove, funcionária de uma das as lojas de Seattle que vai fechar.

Estes encerramentos ganham maior importância devido a um esforço contínuo de sindicalização das lojas da Starbucks nos Estados Unidos.

189 lojas da gigante do café no país votaram pela sindicalização

Mais de 189 lojas da gigante do café no país votaram pela sindicalização desde o final do ano passado, segundo dados oficiais, sendo que a Starbucks opõe-se ao esforço de sindicalização.

Duas lojas de Seattle que estão a encerrar votaram pela sindicalização, enquanto uma das lojas de Portland pediu para realizar uma votação sindical.

No mês passado, a Starbucks também fechou uma loja sindicalizada em Ithaca, Nova Iorque, devido a problemas operacionais, incluindo uma caixa de gordura que estava a transbordar.

A Starbucks Workers United, um grupo trabalhista que tem liderado o esforço de sindicalização, revelou que pretende apresentar acusações de práticas trabalhistas injustas contra a Starbucks, em nome das duas lojas sindicalizadas que estão a encerrar em Seattle.

Mas a Starbucks insistiu que os fechos não estavam relacionados com o movimento de sindicalização.

"Abrir e fechar lojas faz parte das nossas operações comerciais. Isso está, na verdade, enraizado em lojas seguras e acolhedoras", atirou um porta-voz da empresa.

Lei nos EUA não impede que Starbucks feche lojas por motivos comerciais

A lei trabalhista dos EUA não impede que a Starbucks feche as suas lojas por motivos comerciais, mas não pode fechar uma loja, sindicalizada ou não, em retaliação contra os sindicalistas. Na carta aos funcionários, a Starbucks assegurou que está disposta a fazer ajustes para garantir a segurança das lojas, incluindo modificar o horário de funcionamento e mover móveis, ou removê-los, para dar aos funcionários uma visão mais clara da loja.

A empresa acrescentou que está a testar sistemas de alarme e sensores para alertar os funcionários se alguém estiver na casa de banho e que em algumas lojas estes espaços podem ser fechados caso se tornem um risco à segurança. Esta é uma reversão face a 2018, quando a Starbucks emitiu uma política em que permitia que qualquer pessoa utilizasse as suas casas de banho, mesmo que não comprasse nada.