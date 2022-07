Primeiro-ministro italiano anuncia demissão

Mario Draghi disse esta quinta-feira que vai renunciar ao cargo de primeiro-ministro, depois que um aliado da coligação retirar o seu apoio ao Governo.

Na manhã desta quinta-feira, o primeiro-ministro italiano venceu uma moção de confiança no Senado, mas o futuro do seu Governo continuou em risco, depois de o Movimento Cinco Estrelas (M5S) ter boicotado a votação, provocando uma crise na coligação.

Depois de ter anunciado que não continuaria no poder sem o apoio do M5S, Draghi já comunicou a sua decisão no Conselho de Ministros, depois de ter reunido com o chefe de Estado, Sergio Mattarella.

A demissão o primeiro-ministro italiano faz cair todo o Governo, que tomara posse em fevereiro de 2021.

Esta quinta-feira à noite, Draghi apresentará o pedido de demissão ao Presidente Sergio Mattarella.