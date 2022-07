Polícia brasileiro mata sete pessoas, incluindo os três filhos

Um agente da polícia assassinou sete pessoas, seis da própria família, durante a madrugada desta sexta-feira e depois suicidou-se, no estado brasileiro do Paraná, revelaram fontes oficiais.

A Polícia Militar e Civil do Paraná indicou que o agente, cuja identidade não foi revelada, era motorista do coordenador do 19.º Batalhão de Polícia da cidade de Toledo e "não tinha histórico de problemas psicológicos".

Segundo a mesma fonte, o polícia deixou o trabalho na quinta-feira à noite em Toledo e matou a tiro a mulher e um dos seus filhos, seguindo depois para a cidade vizinha de Céu Azul onde também matou a tiro outras duas crianças que viviam consigo.

O homem voltou para Toledo e atirou contra a mãe e um irmão, e ao sair de casa atirou numa pessoa que passava na rua, que também morreu.

Mais tarde, suicidou-se. Segundo os 'media' locais do Paraná, estado na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina, os filhos do agente tinham 12, 9 e 4 anos. As autoridades indicaram que estão a investigar a motivação para a série de mortes.