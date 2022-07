Seca em Itália: Governo declara estado de emergência em várias regiões

As altas temperaturas em Itália têm agravado a seca severa, que está a afetar a região Norte. O país já declarou o estado de emergência em cinco regiões e anunciou fundos, devido ao agravamento da seca no Vale do rio Pó.

O ministro da agricultura italiano alertou o Parlamento de que um terço da produção agrícola está em risco devido à seca que o país atravessa e às deficientes infraestruturas hídricas. Stefano Patuanelli defende que a situação irá piorar nos próximos anos.

A Itália perdeu 19% dos recursos hídricos disponíveis, entre 1991-2020, em comparação com 1921-1950. As previsões apontam que nas décadas seguintes, as reduções poderão ir até aos 40%.

O Norte de Itália está a viver a pior seca em 70 anos, resultado da ausência de chuva e de neve durante o inverno, além do aumento das temperaturas nos últimos dias.

O rio Pó é crucial para a irrigação de uma área Norte-Centro de Itália e é condição-chave para a produção de frutas, legumes e cereais.