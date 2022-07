Dezanove anos depois do primeiro noivado, Jennifer Lopez e Ben Affleck casaram-se em Las Vegas. As duas estrelas do cinema, que chegaram a namorar no início dos anos 2000, reataram a relação no ano passado.

A união entre os dois terá acontecido no passado sábado, e, de acordo com os registos do escritório do Condado Clark Clerk, no Nevada, Jennifer Lopez irá alterar o seu nome para Jennifer Affleck.