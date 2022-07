Dezassete congressistas americanos detidos numa manifestação em defesa do direito ao aborto

Pelo menos 17 congressistas do Partido Democrata foram detidos numa manifestação em defesa do direito ao aborto, em frente ao Supremo Tribunal, nos Estados Unidos. 21 estados já proibiram ou restringiram severamente o acesso ao aborto após a decisão do Supremo.

O direito ao aborto foi revogado nos Estados Unidos há um mês, decisão que causou bastante contestação não só no país como no mundo. Têm vindo a acontecer protestos constantemente um pouco por toda a nação norte-americana.

Desta vez dezenas de democratas do Congresso norte-americano marcaram presença numa manifestação em frente ao Supremo Tribunal. Muitos deles acabaram por ser detidos mas afirmam que "por vezes é essencial recorrer à desobediência civil para reivindicarmos os nossos direitos fundamentais".

Os manifestante marcharam para a entrada do tribunal e bloquearam a estrada, desobedecendo às ordens policiais. As autoridades procederam à detenção dos protestantes e efetuou 34 detenções.

Os congressistas garantem que esta foi apenas uma de muitas ações semelhantes que irão acontecer nos Estados Unidos, pois segundo eles "esta é a maior retirada de direitos das mulheres na historia do país".

O aborto já foi proíbido ou restringido severamente em 21 estados norte-americanos e entretanto Joe Biden assinou uma ordem executiva para mitigar os efeitos da ilegalização do aborto.