Pelo menos 18 pessoas morreram numa operação policial numa favela no Rio de Janeiro, esta quinta-feira. A polícia militar e civil investigavam suspeitos de roubos de carros e a bancos no Complexo do Alemão, no norte do Rio de Janeiro.

Segundo o porta-voz da polícia militar, entre os mortos estão 16 suspeitos, uma mulher residente da favela e um polícia.

Quatro helicópteros, dez veículos blindados e 400 polícias estiveram envolvidos na operação que durou quase 12 horas.