Largadas de touros fizeram três mortos só em 24 horas

Porém, estes eventos acarretam riscos, principalmente, para aqueles que decidem aventurar-se. Nas últimas 24 horas, morreram três homens após terem sido colhidos por touros.

A vítima mais nova tinha 50 anos. Não sobreviveu aos ferimentos e morreu pouco após ter dado entrada nas urgências de um hospital espanhol.

Um homem de 56 anos também faleceu após apresentar um traumatismo craniano e ter estado internado durante 9 dias.

Um turista francês de 64 anos também perdeu a vida numa largada de touros, no município de Pedrguer.

Os acidentes que acontecem na sequência das largadas de touros em Espanha são frequentes, sendo que, apenas na região de Valência, terão morrido 20 pessoas nos últimos 8 anos.

O Partido Animalista, juntamente com grupos de defensores dos direitos dos animais, faz apelos constante à erradicação de eventos taurinos, justificando com o perigo de vida para os próprios "festivaleiros" e com o abuso de animais.