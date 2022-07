Quilómetros e quilómetros de filas: viveram-se horas de caos no porto de Dover, Inglaterra

Viveram-se horas de autêntico caos, esta sexta-feira, no acesso ao Porto de Dover, principal ponto de travessia para França, no sul de Inglaterra. Por causa de problemas no controlo de passaportes, houve quem ficasse horas preso nas filas de trânsito.

O Porto de Dover culpa os franceses por não terem colocado pessoal suficiente a controlar os passaportes, mas os franceses dizem que houve um problema técnico inesperado no Euro Túnel, que obrigou a desviar pessoal. Por sua vez, o Eurotúnel diz que o problema técnico ocorreu já depois de terem começado os problemas no porto.

Muitos habitantes de Dover não conseguiram sair de casa porque as ruas da cidade não escaparam ao bloqueio.