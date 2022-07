Incêndio na Califórnia obriga à retirada de milhares de pessoas

O incêndio na Califórnia, Estados Unidos, aumentou de intensidade. Milhares de pessoas tiveram de ser deslocadas. Este é já um dos maiores incêndios registados em 2022.

As chamas deflagraram na sexta-feira. O comportamento explosivo das chamas, segundo as autoridades, tem sido o maior desafio para os bombeiros que combatem o incêndio perto do Parque Nacional de Yosemiti - uma das maiores atrações naturais da Califórnia.

É já um dos maiores do ano no estado norte-americano, uma região onde os fogos têm sido cada vez mais frequentes, destrutivos e imprevisíveis. Apesar de ter deflagrado numa zona escassamente povoada, o fogo já obrigou à retirada de milhares de pessoas.

As chamas destruíram dezenas de casas e há mais de duas mil habitações sem energia. Também várias estradas foram encerradas, incluindo uma das principais vias de acesso ao Parque nacional de Yosemiti.