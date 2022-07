Criança fica com dedo partido durante jogo de xadrez contra robô

Um vídeo divulgado na rede social Telegram mostra o momento em que Chessrobot – um robô com inteligência artificial, criado para jogar xadrez, capaz de realizar até três partidas em simultâneo – partiu o dedo à criança contra quem jogava.

Uma jogada mais rápida teve um desfecho infeliz: o robô que joga xadrez partiu o dedo a uma criança de sete anos durante o torneio Open de Moscovo, que se realizou na passada semana. O jovem jogador antecipou-se a mexer a sua peça, o que fez com que o robô, que ainda não tinha terminado a sua jogada, ficasse baralhado.

O presidente da Federação de Xadrez de Moscovo, Sergei Lazarev, já lamentou a situação, sublinhando que os responsáveis pelo robô terão de alterar o sistema para evitar que acidentes como este voltem a acontecer.

Também Sergei Smagin, vice-presidente da Federação Russa reagiu ao acidente, lembrando que as normas de segurança do robô foram violadas.

“Existem certas regras de segurança e a criança, aparentemente, violou-as. Quando iniciou a sua jogada, não se apercebeu que primeiro tinha de esperar”. No entanto, o Sergei Smagin sublinha que se trata de um “caso extremamente raro” e que o robô é “absolutamente seguro”.

O representante do Governo garantiu ainda que a Federação Russa irá ajudar a família “no que puder”. Os pais da criança – apontada como um dos 30 melhores jogadores de Moscovo com menos de nove anos – já reportaram a situação ao Ministério Público.

Apesar do incidente, o jovem conseguiu conseguiu participar no torneio Open de Moscovo. Por ter o dedo engessado, contou com a ajuda de voluntários para registar os movimentos.