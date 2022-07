Diana morreu de fome e sede aos 18 meses depois de ser deixada sozinha em casa por seis dias

Diana, uma bebé italiana de 18 meses, morreu em Milão, Itália, depois de ter sido deixada em casa sozinha, durante seis dias.

A mãe da bebé, Alessia Pifferi, de 37 anos, deixou Diana em casa, apenas com um biberão ao seu alcance, para visitar o namorado em Bérgamo - a cerca de uma hora de carro de Milão. Ao companheiro disse ter deixado a bebé com a sua irmã.

Segundo o Observador, a mulher, que é acusada de homicídio voluntário, já foi detida pela polícia italiana, a quem assumiu ter gostado da sensação de ser “livre”, sem “o fardo de ser mãe solteira”.

Apesar de nunca ter sido denunciada aos serviços de proteção de menores, Pifferi admitiu ainda que esta não seria a primeira vez que deixava a menina sozinha, mas que nunca o tinha feito por tanto tempo, escreve o jornal italiano Corriere della Sera.

“Eu queria entender se havia a possibilidade de um futuro com ele. Senti que era crucial não interromper aqueles dias em que estava com ele, mesmo com medo de que a criança ficasse muito doente ou morresse”, disse em declarações às autoridades.