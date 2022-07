A Grécia está a enfrentar uma vaga de incêndios florestais. As chamas destruíram dezenas de casas no Sul do país e obrigaram à retirada de cerca de 450 moradores e turistas da ilha de Lesbos.

Os bombeiros ainda combatiam, na noite deste domingo, três grandes incêndios. O fogo que mais preocupa as autoridades lavra no Sul do país e obrigou à evacuação de seis aldeias.

O último balanço dos danos provocados pelas chamas dá conta de 26 edifícios danificados, de forma parcial, ou total.