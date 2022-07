Incêndio na Califórnia é considerado um dos piores do ano

Continua fora de controlo o incêndio que começou na sexta-feira, na Califórnia, nos Estados Unidos. O fogo é já considerado um dos maiores do ano e obrigou à retirada de 6 mil pessoas de casa.

Dois mil bombeiros tentam travar as chamas no estado norte-americano da Califórnia. Mas, apesar dos esforços e do aumento do número de meios, as autoridades assumem que nada consegue conter o incêndio que lavra desde sexta-feira na região de Mariposa, perto de um dos principais parques nacionais.

O fogo destruiu dezenas de edifícios, ameaça milhares de casas e obrigou à retirada de pelo menos 6 mil pessoas.

Populações inteiras estão em suspenso a aguardar o trabalho dos bombeiros neste que é já considerado um dos maiores incêndios do ano nos Estados Unidos.

As previsões para os próximos dias não são favoráveis. As temperaturas altas e a baixa humidade vão continuar num terreno já em estado muito seco.

Na Grécia, as chamas estão também a destruir uma área considerável num parque nacional.

O fogo começou na quinta feira. Obrigou à evacuação de várias aldeias, mas não é caso único.

Na ilha turística de Lesbos, as chamas rondaram e destruíram casas. Vários turistas foram retirados de um resort.

Com temperaturas a rondar os 40 graus, as autoridades gregas temem que se repita o cenário do verão passado, marcado por violentos incêndios durante a pior onda de calor em 30 anos.