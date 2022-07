Polícia norte-americana mata cobra "saída de um filme de terror" por estrangular dono

Um jovem de 28 anos estava a ser estrangulado pela sua cobra, de 4,5 metros de comprimento, quando os agentes da polícia surgiram, no subúrbio de Allentown, no estado da Pensilvânia. O homem encontrava-se em paragem cardiorrespiratória devido ao estrangulamento e o réptil teve ser alvejado.

O caso ocorreu na quarta-feira passada, depois das 14:00, quando o departamento de Upper Macungie Township recebeu o alerta. Ao Washington Post, o tenente Peter Nickischer afirmou que quando os polícias chegaram ao local, depararam-se com a vítima inconsciente no chão, em paragem cardiorrespiratória.

No momento, um oficial teve de tomar uma decisão e, devido à distância entre a vítima e a cabeça da cobra, foi capaz de disparar um tiro, ferindo apenas o réptil.

"Um dos oficiais descreveu-a como 'saída de um filme de terror'", admitiu Peter Nickischer.

A cobra acabou por se soltar do dono e os polícias socorreram o homem, que se encontra no hospital.

A vítima foi identificada como o dono do réptil, não tendo sido avançada a espécie de cobra em questões, nem as circunstâncias do ataque.