A Autoridade de Parques e Natureza do país diz que o fenómeno não é inédito, uma vez que se trata de uma migração anual. Têm origem no oceano Índico e chegam ao mar Mediterrânico através do canal do Suez.

O aumento desta medusa está relacionado com a poluição e o aquecimento global. Os banhos estão proibidos por causa do perigo para os humanos.

Israel diz que, por causa desta praga, perde milhões de euros em turismo.