Presidente Biden prevê voltar ao trabalho ainda esta semana

O Presidente Joe Biden garantiu esta segunda-feira que se está a sentir "melhor a cada dia". No mesmo sentido, a sua equipa médica garante que o governante não apresenta praticamente qualquer sintoma.

Após participar numa reunião por videoconferência para discutir o fabrico de chips de computador, Biden realçou que está "tudo como devia" com os exames médicos que realiza diariamente e espera até ao final desta semana poder voltar ao trabalho.

O democrata também destacou que está a dormir melhor, confidenciando até que o seu cão teve que acordá-lo esta manhã.

"A minha mulher não está aqui e normalmente ela sai com ele", explicou Biden, acrescentando que pouco antes das 07:00 sentiu "o focinho do nariz do cão no peito".