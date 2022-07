Rapaz de 14 anos salvo com ajuda de drone em praia espanhola

O jovem de 14 anos foi hospitalizado, depois de receber oxigênio. Teve alta 24 horas depois.

A General Drones, com sede em Valência, começou a apoiar as equipas de nadadores salvadores em 2017, na cidade de Sangunto. Já conta com mais de 30 pilotos e drones e opera em 22 praias de Espanha.

"Os segundos extra são vitais em alguns casos e permitem que as equipas de resgate se aproximem da pessoa com mais calma e cautela", acrescenta Pedrero.

140 pessoas morreram por afogamento em Espanha nos primeiros seis meses do ano, mais 55% do que no mesmo período do ano passado. Os números são da Federação Espanhola de Salvamento e Resgate.