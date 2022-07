Três mortos e dois feridos em tiroteio no Canadá

Um homem matou duas pessoas em situação de sem abrigo, nos subúrbios de Vancouver, no Canadá. O suspeito, que acabou por ser abatido pela polícia, andava à procura de pessoas que vivesse na rua, tendo ferido duas outras pessoas – uma delas está em estado crítico.

A Real Polícia Montada do Canadá identificou o suspeito perto do local onde tinha feito uma das vítimas – um homem que tinha sido atingido na perna. Durante a interação com a polícia, o indivíduo acabou por ser abatido, avançam as autoridades.

A identidade do suspeito não foi divulgada nem os motivos para o tiroteio. Além dos dois homens mortos, duas pessoas ficaram também feridas. Uma mulher está em situação crítica, avança a polícia local.

No local do tiroteio, estava uma carrinha descaracterizada da polícia com pelo menos sete marcas de bala no para-brisas e um através da janela do condutor. A zona foi intercetada e foram direcionadas ambulâncias e carros da polícia para o local.

Pelas 6:30 (hora local, 14:30 em Lisboa), as autoridades tinham emitido um alerta geral à população sobre a ocorrência de vários tiroteios na baixa de Langley – uma cidade a cerca de 48 quilómetros sudeste de Vancouver. Foi ainda reportado um tiroteio na cidade vizinha Langley Township.

Mais tarde foi emitido um outro alerta que dizia que o suspeito tinha sido detido e que seria o único responsável pelos ataques.

O ataque com armas mais mortal da história do Canadá aconteceu em 2020, quando um homem disfarçado de policia disparou contra pessoas na sua residência, matando 22 pessoas.

O Canadá reviu as suas leis de controlo de armas após Marc Lepine ter matado 14 mulheres, suicidando-se de seguida, em 1989, na faculdade Ecole Polytechnique de Montreal.

Atualmente é ilegal possuir uma arma não registada ou qualquer tipo de arma de fogo automática no Canadá.

Para a compra de armas, o Canadá exige formação, avaliação de risco pessoal, duas referências, notificação do cônjuge e verificação de antecedentes criminais.