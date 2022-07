Zoos mantêm animais frescos durante vaga de calor na Europa

A Europa está a ser atingida por uma vaga de calor, com regiões a baterem temperaturas recorde. A Espanha, Alemanha e o Reino Unido não escapam à lista de países mais afetados. Adotar medidas para combater o calor tem sido importante e os zoos têm conseguido manter os animais frescos.

A maior aposta dos zoos nestas alturas do ano são petiscos frescos, congelando frutas e vegetais para os animais que não estão habituados a estas condições meteorológicas.

Pandas, focas, tartarugas e rinocerontes no zoo de Madrid refrescam-se com mergulhos e frutas geladas quando a onda de calor no país está a provocar temperaturas acima dos 45ºC.

Com a Itália a atravessar a pior seca dos últimos 70 anos, o zoo de Roma mantém os seus animais refrescados com petiscos frescos. Já as focas do zoo de Berlim são alimentadas com peixe gelado.

No zoo de Chester, a norte da Inglaterra, os chimpanzés optam por cubos de melancia e os elefantes preferem um banho para se refrescarem.