Descoberto fóssil do predador mais antigo do mundo

Um fóssil com 560 milhões de anos foi encontrado no Reino Unido, no norte de Inglaterra. Segundo os investigadores, trata-se do fóssil do predador animal mais antigo do mundo.

O espécime, descoberto na floresta de Chernwood, em Inglaterra, pertence ao grupo cnidária, do qual fazem parte as medusas.

Phil Wilby, um dos paleontólogos responsáveis pela descoberta, já tinha examinado o local em 2007, mas só agora foi possível encontrar e identificar o outrora predador, que agora tem o nome de Auroralumina attenboroughii.

Os restos do animal medem 20 centímetros e terão ficado preservados entre pedras, juntamente com outros fósseis.

A descoberta do fóssil vem demonstrar que existiam predadores no reino animal 20 milhões de anos antes do que se pensava. Para além desta revelação, foi também possível perceber que este foi provavelmente o primeiro exemplar de um organismo deste género com um esqueleto verdadeiro.