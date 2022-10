Taiwan possui o primeiro "trilho certificado para caminhadas silenciosas" do mundo

O Trilho Circular do Lago Cuifeng situa-se no nordeste do condado de Yilan, a cerca de 135 quilómetros da capital Taipé e foi reconhecido pelo grupo internacional "Quiet Parks International" (QPI), como o primeiro trilho silencioso do mundo.

Segundo a CNN Travel, o agora certificado trilho situa-se a cerca de dois mil metros acima do nível do mar, rodeado de fauna e flora, onde o verde musgo ali bem presente atua como "absorvente natural de som", afirma a QPI. Segundo esta entidade, o volume mais baixo registado no trilho é inferior a 25 decibéis, o que representa "quase silêncio".

Para que um lugar no deserto cumpra as normas do QPI, não pode haver mais do que um som audível de origem humana a cada 15 minutos.