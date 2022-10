Cidade no Japão contrata unidade especial para capturar macacos que atacam a população

A população de uma cidade do sudoeste do Japão está a ser atacada por macacos, que tentam morder e arranhar as pessoas, que também estão a invadir casas e outros edifícios, como ocorreu numa creche. Os ataques – contra 58 pessoas desde 8 de julho – estão a tornar-se tão recorrentes que a autarquia de Yamaguchi, na região de Chugoku, no sudoeste do Japão, contratou uma unidade especial para apanhar os animais com armas tranquilizantes, mas os macacos não estão interessados em comida e as armadilhas não funcionaram. Os animais têm como alvo principalmente crianças e idosos.

“[Estes animais] são tão inteligentes que tendem a aproximar-se e atacar por trás, muitas vezes agarrando as pernas” das pessoas, disse Masato Saito, um funcionário da cidade.

Uma mulher foi agredida por um macaco enquanto estendia roupa na sua varanda e outra vítima foi atacada nos pés, necessitando de tratamento médico. As vítimas ficaram surpreendidas e assustadas com o tamanho dos macacos.

Os animais que estão a aterrorizar a comunidade são macacos-japoneses, que são frequentemente retratados a tomar banho em fontes termais.

Um macaco macho, medindo 49 centímetros de altura e pesando sete quilos, foi capturado na terça-feira com recurso a uma arma tranquilizante. Segundo as autoridades locais, várias evidências mostraram que este animal estava a atacar pessoas e, assim, foi morto.

Entretanto, mais ataques foram relatados após a captura deste animal.

Até agora, ninguém ficou gravemente ferido, mas todos foram aconselhados a receber tratamento hospitalar. Em alguns casos de ataques, ambulâncias foram chamadas.

Embora o Japão seja industrializado e urbano, uma boa parte do arquipélago é composto por montanhas e florestas. Já haviam ocorrido ataques, raros, a pessoas por ursos, javalis ou outros animais selvagens, mas geralmente não por macacos.

Ninguém parece saber ao certo os motivos dos ataques e permanece desconhecido o local original em que viviam este grupo de macacos.

“Eu nunca vi nada assim na minha vida”, disse Saito.