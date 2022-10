Gatos domésticos classificados como "espécie invasiva alienígena" por instituto científico

Um instituto científico polaco classificou os gatos domésticos como uma "espécie invasiva alienígena", citando o dano que causam aos pássaros e outros animais selvagens.

A reação de alguns apreciadores de gatos colocou o principal autor do estudo na defensiva. Wojciech Solarz, um biólogo na estatal Academia de Ciências da Polónia, não estava preparado para as críticas públicas que se seguiram à sua decisão de incluir o 'Felis catus', o nome científico do gato doméstico, na base nacional gerida pelo Instituto da Conservação da Natureza, da Academia.

A base de dados já tem 1.786 outras espécies listadas sem objeções, disse na terça-feira Solarz à Associated Press. Mas a 'espécie invasiva alienígena' número 1.787, porém, corresponde a uma criatura tão amada que é frequente ser honrada nos cemitérios que existem na Polónia reservados a cães e gatos. Solarz referiu o que disse ser o crescente consenso científico sobre o impacto negativo que os gatos domésticos têm na biodiversidade, dado o número de pássaros e mamíferos que caçam e matam.

O critério de inclusão do gato na categoria de espécie invasiva alienígena "é cumprido a 100% pelo gato", disse. Uma troca de argumentos na televisão independente TVN, o biólogo discutiu com um veterinário que desafiou a conclusão de Solarz sobre os perigos que os gatos representam para a vida selvagem. Dorota Suminska, autor de um livro intitulado "The Happy Cat" ("O Gato Feliz"), apontou outras causas da redução da biodiversidade, incluindo a poluição ambiental e fachadas dos edifícios urbanos que podem matar os pássaros quando voam.

"Pergunte-se se o Homem está na lista das espécies invasivas alienígenas", disse Suminska, argumentando que aos gatos é atribuída injustificadamente muita culpa. Solarz disse à AP que algumas notícias na comunicação social criaram uma falsa impressão que o Instituto estava a defender que os gatos deveriam ser eutanasiados. No início deste mês, o seu Instituto publicou um texto no seu sítio na internet, citando a "controvérsia" e procurando clarificar a sua posição.

O Instituto realçou que "se opunha a qualquer crueldade para com os animais" e argumentou que a sua classificação estava de acordo com as orientações da União Europeia. Quanto à categorização do gato como alienígena, o Instituto apontou que o 'Felis catus' foi domesticado há cerca de dez mil anos no berço das grandes civilizações do antigo Médio Oriente, o que torna a espécie estranha à Europa de um ponto de vista estritamente científico. O Instituto sublinhou ainda que tudo o que recomendava era que os donos dos gatos limitassem o tempo que os seus animais passam fora de casa durante a época de reprodução. "Tenho um cão, mas não tenho nada contra gatos", asseverou Solarz.