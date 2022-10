Mais de 40 mil funcionários aderem à greve que afeta 80% dos comboios no Reino Unido

As negociações estão num impasse, tendo o Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Caminhos-de-Ferro, Marítimos e dos Transportes (SMT) acusado o Governo de impedir as empresas ferroviárias de aumentarem o valor, apesar de o executivo não estar envolvido diretamente na disputa.

O ministro dos Transportes, Grant Shapps, acusou os líderes sindicais de "tentarem causar a maior perturbação possível na vida quotidiana de milhões de pessoas trabalhadoras em todo o país".

Segundo Sapps, a greve foi “programada cinicamente" para perturbar a semifinal do campeonato Europeu de futebol feminino entre França e Alemanha que se realiza esta quarta-feira em Milton Keynes, a norte de Londres, e a abertura dos Jogos da Commonwealth em Birmingham, na quinta-feira.

A greve, cujos efeitos se deverão prolongar para quinta-feira, também está a perturbar a circulação dos comboios Eurostar, que ligam Londres a Paris e Bruxelas numa altura em que muitas pessoas estão a partir de férias para o continente.

Os operadores ferroviários estão a condicionar as negociações com mudanças nos contratos, alegando a necessidade de tornar o negócio mais sustentável perante a queda no número de utilizadores, cada vez mais adeptos do teletrabalho.

Nos 12 meses até março registaram-se quase 1.000 milhões de viagens de comboio no Reino Unido, em comparação com 1.700 milhões nos 12 meses antes da pandemia, pelo que as empresas querem reduzir custos e pessoal.

O sindicato RMT já tinha convocado três greves de um dia no mês passado que interromperam os serviços em grande parte do país, e tem planeadas mais greves para sábado e para outros três dias em agosto.