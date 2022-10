Milhares de pessoas continuam deslocadas devido ao incêndio na Califórnia

O incêndio que começou na sexta-feira no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, está ainda por controlar. Os bombeiros admitem alguns avanços no combate às chamas, mas milhares de pessoas mantém-se fora de casa por precaução.

Quase 3 mil bombeiros dividem-se em equipas na vasta área que arde desde sexta-feira na Califórnia.

O maior fogo do ano no estado norte-americano está a dar luta, mas as autoridades dão sinais de confiança.

Muitos dos operacionais cumprem turnos de 24 horas para tentar travar o avanço das chamas, num estado em que os incêndios são mais frequentes de ano para ano.

A ordem de evacuação mantém-se para milhares de pessoas.

O incêndio destruiu mais de 40 casas. A origem está ainda a ser investigada.