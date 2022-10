Incêndio na Califórnia: quase 4 mil pessoas já podem voltar a casa

Quase 4 mil pessoas já podem regressar a casa depois de os bombeiros terem controlado parte do grande incêndio que lavra há quase uma semana no estado norte-americano da Califórnia. Já na República Checa, os incêndios ameaçam uma parte importante do património natural do país.

Um grande incêndio florestal na fronteira entre a República Checa e a Alemanha está a propagar-se e ameaça destruir um parque nacional conhecido como Suíça Boémia, do lado checo, e Parque Nacional da Suíça Saxónica, do lado alemão.

O fogo começou no último fim de semana. Parecia estar sob controlo, mas alastrou novamente na quinta-feira. À República Checa chegaram reforços estrangeiros da vizinha Polónia e Eslováquia.

No Parque Natural de Ardeche, em França, mais de 1.200 hectares foram destruídos pelas chamas.

Várias pessoas permanecem detidas por suspeita de fogo posto. A seca severa e o vento favorecerem a propagação que chegou a ameaçar habitações e obrigou à evacuação de algumas localidades.

Em Itália, depois da relativa acalmia, um reacendimento durante a madrugada desta quinta-feira na área de Gorizia gerou duas grandes frentes ativas. Em Carso, as chamas chegaram a 500 metros das habitações e, por precaução, 200 pessoas foram obrigadas a sair de casa.

Na Grécia, os meios aéreos de combate a incêndio foram reforçados, mas os reacendimentos em Lesbos levaram a nova evacuação da aldeia de Vrisa, à qual os moradores tinham já regressado.

Na Califórnia, o incêndio que deflagrou há quase uma semana obrigou ao encerramento de várias estradas e à retirada de mais de 6 mil pessoas que vivem no sopé da Sierra Nevada, mas as autoridades levantaram algumas ordens de evacuação e cerca de 4 mil residentes posem já regressar a casa.