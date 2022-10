Incêndio que já destrui mais de 100 casas na Califórnia entra em fase de resolução

Aos poucos, os bombeiros estão a conseguir controlar o grande incêndio que lavra há quase uma semana no estado norte americano da Califórnia e quase quatro mil pessoas já foram autorizadas a voltar para casa.

Há uma semana que um incêndio destrói terrenos e propriedades na Califórnia nos Estados Unidos Estados Unidos e é já o maior do ano. No entanto as chamas estão quase dominadas mas ainda há muito trabalho a fazer. Os bombeiros assumem que o terreno é de difícil acesso e que isso dificultou os trabalhos de combate às chamas.

Milhares de pessoas tiveram de abandonar as suas habitações como medida preventiva mas perto de 4000 estão já autorizadas a regressar, enquanto 2000 terão ainda de esperar até indicações em contrário, mas muitas podem não voltar uma vez que o fogo já reduziu a cinzas mais de 100 casas.

Do outro lado do oceano, na Europa, os países mais afetados pelos incêndios têm sido a França, a Grécia e a Espanha. Contudo, na República Checa as chamas têm aumentado de dimensão desde domingo, e várias casas já foram destruídas.