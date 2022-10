Mais de 1.500 migrantes esperam no Mediterrâneo para entrar na UE

Mais de 1.500 migrantes socorridos quando tentavam chegar ao continente europeu, através do Mediterrâneo, continuam à espera de poder desembarcar, informaram esta quinta-feira várias organizações não-governamentais (ONG).

A Médecins sans Frontières (MSF) disse que estavam 659 pessoas a bordo do Geo Barents, a SOS Méditerranée declarou que tinha 387 no seu Ocean Viking e a SeaWatch afirmou que se encontravam 438 migrantes no SeaWatch3.

Entretanto, a SeaWatch anunciou ao fim da tarde que as autoridades italianas tinham autorizado o seu navio a atracar no porto de Tarante, a sul do país.

"Um grande alívio, mas consternação também: esperam-nos mais dois dias de viagem, o que significa sofrimento suplementar para os que já sofreram muito", lamentou esta ONG na rede social Twitter.