Centenas voltam a invadir Parlamento iraquiano em protesto contra nomeação de primeiro-ministro pró-Irão

Centenas de manifestantes invadiram, pela segunda vez esta semana, o Parlamento do Iraque. Protestam contra a nomeação de um primeiro-ministro, apoiado pelo Irão.

Em Bagdad, ouviram-se cânticos contra o Irão. Granadas acústicas e gás lacrimogéneo foram utilizados pelas forças de segurança para repelir centenas de manifestantes que invadiram, novamente, o Parlamento do Iraque.

Os protestos começaram na quarta-feira. Em causa está a nomeação de um novo primeiro-ministro pró-iraniano, pela aliança xiita Plataforma de Coordenação – a que tem maior representação no Parlamento.

Os manifestantes ultrapassaram, este sábado, a chamada "Zona Verde" – a área mais protegida da capital, que inclui edifícios do Governo e embaixadas de outros países. São, essencialmente, leais ao clérigo xiita Muqtada al-Sadr, bastante influente no país, que se posiciona contra o Irão e os Estados Unidos.

Al-Sadr venceu as eleições com maioria no mês de outubro. A vitória ameaçou pôr um fim aos blocos xiitas alinhados com Teerão. Contudo Al-Sadr abandonou o cargo por não ter conseguido obter a maioria necessária para eleger o próximo Presidente do Iraque.

A saída de Al-Sadr abriu caminho para a nomeação de Mohammed al-Sudani para primeiro-ministro. Os manifestantes pedem agora o regresso de um partido nacionalista que não seja pró-Irão.

Há quase 300 dias sem chefe de Governo, o Iraque está num impasse político desde as últimas eleições, sem que haja avanços nas negociações para formar um Executivo e nomear um novo primeiro-ministro.