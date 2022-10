Espanha regista segunda morte por varíola dos macacos

"Dos 3.750 pacientes (...) 120 casos foram hospitalizados e dois morreram", indica o Centro de Coordenação de Alertas e Emergências do Ministério no último relatório publicado este sábado, sem especificar a data desta segunda morte.

Uma segunda pessoa infetada com a varíola dos macacos morreu em Espanha, segundo o Ministério da Saúde espanhol, um dia após ter sido noticiada a primeira morte no país.

Estas são as primeiras mortes na Europa de pessoas infetadas com a varíola dos macacos. Na sexta-feira, o Brasil anunciou um óbito, mas não foi claro que tenha sido diretamente provocado pela doença.

Um total de sete mortes foram verificadas em todo o mundo desde maio, tendo as primeiras cinco sido notificadas em países africanos, onde a doença é endémica e foi detetada pela primeira vez em seres humanos em 1970.

Contactado pela agência AFP, o Ministério da Saúde espanhol não forneceu mais pormenores, dizendo apenas que se tratavam de pacientes que sofriam da varíola dos macacos e referindo que "as análises irão posteriormente determinar a causa de morte".

Em Espanha, um dos países com mais casos no mundo, 4.298 pessoas foram infetadas, de acordo com os últimos dados do Centro de Coordenação de Alertas Sanitárias e Emergências.

Mais de 18.000 casos de varíola dos macacos foram detetados em todo o mundo desde o início de maio passado, fora das áreas endémicas de África. Segundo a OMS, a doença foi relatada em 78 países até agora e 70% dos casos estão concentrados na Europa e 25% nas Américas.

Em Portugal foram confirmados 588 casos.