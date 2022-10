Inundações no Kentucky provocaram pelo menos 25 mortos

As inundações que estão a assolar o estado norte-americano de Kentucky já mataram, pelo menos, 25 pessoas, disse este sábado o governador da região, alertando que as buscas para encontrar todas as vítimas poderão levar várias semanas.

"Este é um desastre natural em curso. Ainda estamos em modo de busca e salvamento. Felizmente, a chuva parou, mas vai voltar a chover a partir da tarde de domingo", afirmou o governador Andy Beshear, em declarações à estação norte-americana Fox News.

Andy Beshear referiu que as equipas de resgate continuam a fazer tudo por tudo para entrar nas áreas mais atingidas, algumas delas as mais pobres dos Estados Unidos.