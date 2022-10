Quatro feridos numa explosão de granada em jogo de críquete no Afeganistão

Quatro espetadores de um jogo de críquete ficaram esta sexta-feira feridos em Cabul, capital do Afeganistão, quando uma granada de mão explodiu num estádio onde decorria a partida, adiantaram as autoridades.

"Uma granada de mão explodiu durante a Shpageeza Cricket League" no Estádio Internacional de Cabul, informou o porta-voz da polícia da capital, Khalid Zadran.

Quatro espetadores ficaram feridos na explosão, disse Naseeb Khan, líder da Federação Afegã de Críquete, modalidade popular no Afeganistão.

Num comunicado divulgado ao final do dia, o coordenador humanitário da ONU para o Afeganistão, Ramiz Alakbarov, presente no estádio na altura da explosão, denunciou um "ataque atroz".

É "mais um lembrete doloroso da terrível e súbita violência a que o povo afegão continua a ser exposto", acrescentou, citado na mesma nota.

Após a explosão, o jogo foi interrompido durante alguns minutos antes de ser retomado, de acordo com o porta-voz da polícia.

Várias centenas de pessoas assistiram à partida da modalidade, que estava a ser jogada pela primeira vez desde que os talibãs tomaram o poder, em agosto."Os jogadores, pessoal da organização e estrangeiros estão todos a salvo", sublinhou Naseeb Khan, no Twitter.

Desde que os talibãs voltaram ao poder no Afeganistão, a violência no país diminuiu, mas o grupo jihadista Estado islâmico levou a cabo vários atentados à bomba e ataques com armas de fogo no país nos últimos meses.