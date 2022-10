Tribunal dos EUA condena combatente do Estado Islâmico a prisão perpétua

Um tribunal do estado norte-americano da Virgínia condenou esta sexta-feira a prisão perpétua Mohammed Khalifa, combatente, tradutor e narrador de vídeos de propaganda do Estado Islâmico (EI).

Numa nota à imprensa, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apontou que o canadiano, também conhecido como Abu Ridwan Al-Kanadi, de 39 anos, serviu o EI entre 2013 a 2019, tendo “executado pessoalmente dois soldados sírios em nome do Estado Islâmico”.

Mohammed Khalifa terá servido ainda de tradutor na produção de propaganda e narrador em língua inglesa de múltiplos vídeos violentos do grupo, referiu o comunicado.

"Na primavera de 2013, Khalifa viajou para a Síria com a intenção de se tornar num combatente estrangeiro e eventualmente juntar-se ao EI. No início de 2014, foi recrutado para integrar o departamento de comunicação da organização terrorista devido, em parte, aos conhecimentos linguísticos, sendo fluente em inglês e árabe", lê-se ainda na declaração do Departamento de Justiça.