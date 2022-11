Homens armados incendeiam casas em Madagáscar e fazem 32 mortos

Pelo menos 32 pessoas, incluindo crianças, morreram em Madagáscar na sexta-feira, depois de homens armados terem incendiado várias casas numa localidade no centro norte do país, confirmaram este domingo à Efe as autoridades locais.

"Atualmente, há 32 mortos e três feridos, um dos quais já foi evacuado para Antananarivo", a capital de Madagáscar, disse ao telefone o general de brigada Nandrasana Hassanaly Saifoudine, adiantando que "tendo em conta a situação atual, não deve haver alterações no que respeita a mortes".

Os acontecimentos ocorreram na sexta-feira, quando homens armados invadiram a cidade de Ambolotarakely, no distrito de Ankazobe, a cerca de 100 quilómetros a norte da capital.

Os autores do crime, suspeitos de pertencerem ao bairro e agirem por vingança, obrigaram as vítimas a trancarem-se em três casas, tendo depois ateado fogo às habitações.

"Os criminosos tinham informações de que apenas a população local poderia comunicar", disse Saifoudine, acrescentando que as forças de segurança estão a investigar o que aconteceu e já identificaram alguns suspeitos, que estão a ser procurados.

De acordo com um comunicado do Ministério da Defesa citado pelos media locais, "todas as forças do Exército de Madagáscar foram mobilizadas após a tragédia em Ankazobe", uma área especialmente atingida pela insegurança e assaltos à mão armada.