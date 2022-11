Papa Francisco readapta viagens "por causa da fragilidade que tem"

A jornalista da Rádio Renascença Aura Miguel acompanhou a viagem do papa Francisco ao Canadá e, em entrevista à SIC Notícias, conta que as fragilidades do papa Francisco nesta viagem foram evidentes.

"A conferência de imprensa do papa a bordo do avião foi, pela primeira vez, realizada com ele sentado. E ele falou da sua condição física, disse que vai ter de mudar as condições quando viaja, por causa da fragilidade que tem, e vai fazer um esforço para se poupar", disse Aura Miguel.

O papa Francisco sofre de osteoartrite, também chamada de artrose, do joelho direito.