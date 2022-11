Cheias no Kentucky fazem dezenas de vítimas, incluindo crianças

No Kentucky, nos Estados Unidos, as equipas de resgate já encontraram 37 corpos, alguns de crianças, na sequência das cheias que arrasam a região desde a semana passada.

Apesar de a chuva forte dificultar as operações de resgate, as equipas continuam a sobrevoar as regiões montanhosas do estado norte-americano em busca de sobreviventes.

Já resgataram cerca de 400 pessoas, mas centenas continuam desaparecidas. Por isso, o governador do Kentucky admite que o número de mortos pode aumentar.

Para dificultar ainda mais a missão de encontrar quem ainda não foi localizado, os serviços de telecomunicações ainda não foram reativados.

A região é uma das mais pobres dos Estados Unidos. Estas cheias são o segundo maior desastre a atingir o Kentucky em poucos meses. No final de 2021, uma série de tornados devastou várias comunidades.