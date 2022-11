Quem era Ayman al-Zawahri e porque foi morto pelos Estados Unidos?

Em 1981, foi preso e torturado numa prisão egípcia após o assassinato do Presidente Anwar Sadat por fundamentalistas islâmicos. Alguns biógrafos, segundo a Associated Press, dizem que a experiência o radicalizou ainda mais. Sete anos depois, presenciou o nascimento da Al Qaeda, ao lado de bin Laden.

Ainda jovem, trabalhou como cirurgião na área da oftalmologia e teve oportunidade de passar por vários países da Ásia Central e Médio Oriente, testemunhando a guerra dos afegãos contra os ocupantes soviéticos. Foi aí, no Afeganistão, que terá conhecido Osama bin Laden e outros militantes árabes que se uniram para ajudar o Afeganistão a expulsar as tropas soviéticas.

Nasceu no Egito em 1951, no seio de uma família confortável que vivia nos subúrbios do Cairo. O interesse em relação à religião surgiu na infância, chegando depois a enveredar num movimento violento que procurava substituir os governos do Egito e de outras nações árabes, em nome de uma interpretação mais conservadora da Sharia - lei islâmica.

Os Estados Unidos tentavam capturar al-Zawahri há mais de 20 anos, depois do ataque do 11 de setembro, no qual esteve envolvido.

Ayman al-Zawahri, mais recente líder da Al Qaeda e sucessor de Osama bin Laden, foi morto este fim de semana no seguimento de uma operação de contraterrorismo "bem-sucedida" no Afeganistão, anunciou ontem o Presidente norte-americano, Joe Biden.

Al-Zawahri acabou por fundir o grupo que militava com a Al Qaeda. Os egípcios contribuíram com a sua capacidade e experiência de organização enquanto grupo, o que permitiu à Al Qaeda organizar células de seguidores em diversas partes do mundo.

Como foi morto?

No domingo, nascia o sol quando Al-Zawahri foi até à varanda da casa onde estava a viver com a família em Cabul, no Afeganistão, tal como previam os Estados Unidos. De acordo com as autoridades norte-americanas, foi nesse momento que um drone disparou dois mísseis Hellfire contra o líder da Al Qaeda.

Suspeitava-se há algum tempo que Zawahri estava no Afeganistão, uma vez que era conhecida a presença da esposa e outros membros da família no país. As mais altas autoridades dos Estados Unidos passaram meses até conseguirem confirmar a sua identidade e a prática fatídica de ficar sozinho na varanda, ao nascer do sol.

Como fica agora a Al Qaeda?

Vários especialistas apontam uma crise de sucessão e um futuro instável para o grupo terrorista. Ali Soufan, antigo agente do FBI que esteve envolvido em vários casos de antiterrorismo de alto nível nos Estados Unidos, aponta o egípcio Saif al-Adl como um dos candidatos à liderança da Al Qaeda, tendo em conta o estatuto de al-Adl dentro da Al-Qaeda, a sua experiência e o potencial que tem para atrair desertores que se mudaram para outros grupos.

Charles Lister, outro especialista em redes extremistas violentas, diz que o próximo líder da Al Qaeda terá de provar a sua relevância aos militantes que estão dispostos a opor-se a uma liderança central e distante daqueles que podem ser os seus interesses.

Os talibãs sabiam que Al-Zawahri estava no Afeganistão?

As autoridades norte-americanas não têm dúvidas: os talibãs tinham conhecimento do paradeiro de Al-Zawahri. A casa onde o líder da Al Qaeda estava a morar com a família era propriedade de um importante assessor do líder talibã Sirajuddin Haqqani, revelou um alto funcionário dos Estados Unidos.

Em 1990, foi um Governo liderado por talibãs que permitiu a estadia dos líderes da Al Qaeda no país para planearem os ataques de 11 de setembro.