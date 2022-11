Visitantes da árvore mais alta do mundo arriscam pena de prisão

A gigante árvore de madeira vermelha com o nome de deus da mitologia grega, que significa "o mais alto" é relativamente jovem e está a crescer ativamente.

Estima-se que tenha entre 600 e 800 anos. Uma típica árvore de madeira vermelha vive até aos 700 anos, embora algumas tenham sido documentadas com mais de 2 mil anos de idade.

Esta árvore "escapou" ao abate nos anos 70. Até 1978, mais de 90% da antiga floresta da propriedade do Governo norte-americano foi abatida. A sequóia Hyperion encontrava-se numa zona com um grande número de árvores ainda mais altas que esta e a administração do Presidente Jimmy Carter ficou com o vale onde o Hyperion se encontrava. Comprou-o e acrescentou a área ao parque nacional Redwood para gerações futuras.