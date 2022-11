EUA deverão ter usado míssil de última geração para matar líder da Al-Qaeda

A Casa Branca não confirma mas o líder da Al-Qaeda poderá ter sido morto com recurso a um míssil de última geração. O Hellfire R9X não contém carga explosiva, mas está equipado com seis lâminas giratórias que podem esmagar e dilacerar o alvo.

A ausência de vítimas colaterais, de vestígios de incêndio ou de explosão, levou vários analistas a uma conclusão: para matar o numero 1 da Al-Qaeda os EUA usaram o Hellfire R9X – um míssil de ultima geração que não contem carga explosiva

A arma secreta foi desenvolvida durante o Governo de Barack Obama, custa quase 150 mil euros, pode chegar aos 1.600 quilómetros por hora e atingir alvos até 11 quilómetros de distância. É conhecida pela alta precisão, que permitiu que a família de Al-Zawahiri saísse ilesa.

Acusado de ser um dos principais mentores do 11 de Setembro, o médico egípcio era um dos homens mais procurados do planeta. Foi morto no último domingo num dos bairros mais ricos de Cabul, depois de a CIA perceber que tinha o habito de, todas as manhãs, ir sozinho para a varanda de casa.