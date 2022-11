Espanha regista primeiras duas mortes por hepatite aguda em crianças

Espanha registou as duas primeiras mortes por hepatite aguda em crianças. Segundo o Ministério da Saúde espanhol, as duas vítimas mortais tinham seis anos e 15 meses e faleceram depois de ter sido realizado um transplante de fígado.

O El País noticia que os óbitos ocorreram nas 24 horas seguintes ao transplante.

O jovem de seis anos, que vivia na região de Murça, começou a registar sintomas no dia 2 de julho, tendo sido transportado para o hospital de Madrid no dia 18, para a realização do transplante, que aconteceu no dia 29 de julho. Nessa altura estava com um edema cerebral grave.

Já o bebé de 15 meses, residente na Andaluzia, foi internado numa situação crítica, apresentando um quadro de gastroenterite aguda, tendo sido identificada a presença do adenovírus. A transplantação de fígado ocorreu de urgência, mas a criança não resistiu e acabou por perder a vida.

Em Espanha foram registados 46 casos de hepatite aguda de origem desconhecida em crianças entre os zero e os 16 anos. Desses, três foram submetidos a transplante – a terceira criança é uma menina de três anos que vive em Aragão e, segundo o Ministério da Saúde, apresenta uma boa evolução clínica.

Segundo dados da Rede Espanhola de Vigilância Epidemiologia, cujos dados remetem até dia 3 de agosto, mais de 60% dos casos diagnosticados são em crianças do género feminino. Os casos foram detetados em 10 comunidades autónomas, sem haver relação epidemiológica entre eles, avança ainda o El País.

O Ministério da Saúde afirma que o número de casos de hepatite por causa desconhecida em crianças “estão dentro do esperado, segundo estimativas feitas com base em dados de anos anteriores”.