Pelosi visita Taiwan: “Terá sido a altura ideal para ir puxar os bigodes ao dragão chinês?” 

A tensão agudiza-se na Ásia, após a visita da presidente do congresso norte-americano, Nancy Pelosi, a Taiwan e a queda de cinco mísseis balísticos disparados pela China na Zona Económica Exclusiva do Japão.

O comentador da SIC João Cardoso destaca que esta é a primeira vez desde 1997 que uma alta representante do Estado federal norte-americano vai a Taiwan e que esta viagem tem “duas coisas contraditórias”: a felicidade da opinião pública e do próprio Governo da ilha com a visita e a questão sobre se este foi a altura ideal.

Podemos sempre discutir se esta terá sido a altura ideal para ir puxar os bigodes ao dragão chinês.

Na SIC Notícias, afirma que a linha de atuação dos norte-americanos é “muito mais tentar afastar a China da Rússia do que, propriamente, provocar” o Kremlin.

Rui Cardoso fala também sobre o congresso do partido de Xi Jinping e afirma que o Presidente chinês está “numa posição que tanto pode ser de fragilidade, como de encoraja-lo a fazer uma avançada qualquer”.

O comentador da SIC analisa ainda a tensão com da China com o Japão e o conflito entre a Arménia e o Azerbaijão.