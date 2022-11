A bactéria foi identificada em Berna, mais concretamente num centro para pessoas requerentes de asilo. Há, pelo menos, oito casos confirmados de difteria, adiantou a porta-voz da Secretaria de Estado das Migrações.

As pessoas infetadas estão em isolamento, assim como outros 170 residentes do centro, entre os quais crianças.

O último caso confirmado da doença no país data de 1983, refere o Departamento Federal de Saúde Pública da Suíça. E há décadas que na Europa Ocidental, as crianças são vacinadas contra a difteria, uma infeção altamente contagiosa.

Trata-se de uma doença rara no Velho Continente, apesar de ser ainda comum em países em desenvolvimento, de acordo com especialistas.

O que é a difteria?

É uma "doença infecciosa causada pela bactéria Corynebacterium diphtheriae" que afeta sobretudo "a garganta e as vias aéreas superiores, com lesões localizadas frequentemente nas amígdalas, laringe e nariz. A bactéria que causa a difteria também produz uma toxina que atinge outros órgãos".

Os principais sintomas associados à doença, de acordo com o SNS 24, são febre ligeira, dor de garganta e falta de apetite. Em casos mais graves, as complicações podem resultar na obstrução da via aérea (pela formação de membrana na garganta), falência cardíaca e renal, paralisia dos músculos da deglutição (ato de engolir) e pneumonia.

A transmissão acontece "de pessoa para pessoa através das gotículas de saliva transmitidas pelo espirro ou tosse", sendo o "período de contágio, em média, até duas semanas após o início dos sintomas".

De recordar, porém, que o Plano Nacional de Vacinação (PNV) português "inclui uma vacina que deve ser administrada aos 2, 4, 6, 18 meses e 5, 10, 25, 45, 65 anos e depois de 10 em 10 anos. As grávidas devem fazer uma vacina em cada gravidez".